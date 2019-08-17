Баскетболисты сборной России уступили Литве на турнире в Финляндии

Встреча, прошедшая в Эспоо, завершилась со счетом 88:72 (21:12, 22:23, 27:21, 18:16) в пользу литовцев. В составе российской команды самым результативным стал Андрей Зубков (15 очков), Виталий Фридзон записал в свой актив 11 баллов, Григорий Мотовилов набрал 10 очков.