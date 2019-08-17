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17 августа, источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты сборной России уступили Литве на турнире в Финляндии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Баскетболисты сборной России проиграли команде Литвы в матче международного товарищеского турнира в Финляндии.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Эспоо, завершилась со счетом 88:72 (21:12, 22:23, 27:21, 18:16) в пользу литовцев. В составе российской команды самым результативным стал Андрей Зубков (15 очков), Виталий Фридзон записал в свой актив 11 баллов, Григорий Мотовилов набрал 10 очков.

Сборная России в следующем матче турнира сыграет 18 августа с командой Финляндии.

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