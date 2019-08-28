Баскетболисты сборной России обыграли испанцев перед Кубком мира

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая стала последней для российской сборной перед стартом на Кубке мира, завершилась со счетом 74:55 (21:21, 11:6, 27:13, 15:15).

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В составе победителей самым результативным игроком стал Виталий Фридзон, набравший 14 очков. У испанцев дабл-дабл сделал Гильермо Эрнангомес — 26 очков и 11 подборов.

В понедельник на турнире в Нинбо сборная России уступила команде Аргентины со счетом 64:85.