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28 августа, источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты сборной России обыграли испанцев перед Кубком мира

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу победила команду Испании в матче международного товарищеского турнира в китайском Нинбо.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая стала последней для российской сборной перед стартом на Кубке мира, завершилась со счетом 74:55 (21:21, 11:6, 27:13, 15:15).

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В составе победителей самым результативным игроком стал Виталий Фридзон, набравший 14 очков. У испанцев дабл-дабл сделал Гильермо Эрнангомес — 26 очков и 11 подборов.

В понедельник на турнире в Нинбо сборная России уступила команде Аргентины со счетом 64:85.

Кубок мира пройдет в восьми городах Китая с 31 августа по 15 сентября. Российская команда на первом групповом этапе сыграет в группе B, ее соперниками станут сборные Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

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