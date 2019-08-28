Баскетболисты сборной России обыграли испанцев перед Кубком мира
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу победила команду Испании в матче международного товарищеского турнира в китайском Нинбо.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу победила команду Испании в матче международного товарищеского турнира в китайском Нинбо.
Встреча, которая стала последней для российской сборной перед стартом на Кубке мира, завершилась со счетом 74:55 (21:21, 11:6, 27:13, 15:15).
В составе победителей самым результативным игроком стал Виталий Фридзон, набравший 14 очков. У испанцев
В понедельник на турнире в Нинбо сборная России уступила команде Аргентины со счетом 64:85.
Кубок мира пройдет в восьми городах Китая с 31 августа по 15 сентября. Российская команда на первом групповом этапе сыграет в группе B, ее соперниками станут сборные Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.