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29 августа, источник: Lenta.Ru

Американский баскетболист рассказал о негативном восприятии России на родине

Американский защитник баскетбольного ЦСКА Рон Бэйкер рассказал об отношении к России в США. Его слова приводят «Известия».

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Источник: AP 2019
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Бэйкер заявил, что многие американцы считают россиян врагами. «Многие мои соотечественники воспитаны в духе фильма про Рокки Бальбоа, когда спортивная драма разыгрывается на фоне событий холодной войны», — отметил он. Баскетболист добавил, что, несмотря на то, что многое изменилось, Россия по-прежнему ассоциируется у американцев с чем-то опасным.

Рон подчеркнул, что сам настроен по отношению к России положительно. По его мнению, Москва похожа на Лос-Анджелес, так как оба города состоят из непохожих друг на друга районов.

26-летний Бэйкер летом этого года подписал контракт с московской командой. До этого он выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардс».

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