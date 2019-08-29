Американский баскетболист рассказал о негативном восприятии России на родине

Источник: AP 2019

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Бэйкер заявил, что многие американцы считают россиян врагами. «Многие мои соотечественники воспитаны в духе фильма про Рокки Бальбоа, когда спортивная драма разыгрывается на фоне событий холодной войны», — отметил он. Баскетболист добавил, что, несмотря на то, что многое изменилось, Россия по-прежнему ассоциируется у американцев с чем-то опасным.

Рон подчеркнул, что сам настроен по отношению к России положительно. По его мнению, Москва похожа на Лос-Анджелес, так как оба города состоят из непохожих друг на друга районов.