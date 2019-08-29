Хамане Ньянг избран президентом Международной федерации баскетбола
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Малиец Хамане Ньянг единогласно избран президентом Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщается на сайте организации.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Малиец Хамане Ньянг единогласно избран президентом Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщается на сайте организации.
Выборы прошли на конгрессе FIBA в Пекине. Ньянг, который ранее был
«Благодарю все национальные федерации за оказанное мне доверие. Я обещаю полностью посвятить себя FIBA во время моего пребывания во главе организации и служить интересам нашего любимого вида спорта во всех уголках мира», — заявил Ньянг.
Немец Инго Вайс был переизбран на пост казначея FIBA. В центральный совет FIBA вошли: Селестин Аджанохун,
Члены центрального совета FIBA вместе с главой и казначеем федерации будут работать с генсеком FIBA Андреасом Загклисом и главами пяти отделений FIBA: Анибаль Манаве (Африка), Кэрол Кэллан (Америка), шейх Сауд Бин Али
Первое заседание центрального совета FIBA в новом составе состоится 14 сентября в Пекине.