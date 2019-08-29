Хамане Ньянг избран президентом Международной федерации баскетбола

Выборы прошли на конгрессе FIBA в Пекине. Ньянг, который ранее был вице-президентом FIBA и президентом африканского отделения FIBA, будет руководить организацией с 2019 по 2023 год. Он также возглавлял Федерацию баскетбола Мали и занимал пост министра спорта Мали.

«Благодарю все национальные федерации за оказанное мне доверие. Я обещаю полностью посвятить себя FIBA во время моего пребывания во главе организации и служить интересам нашего любимого вида спорта во всех уголках мира», — заявил Ньянг.

Немец Инго Вайс был переизбран на пост казначея FIBA. В центральный совет FIBA вошли: Селестин Аджанохун, Жан-Мишель Рамаросон, Мишель О’Киф, Марсело Луис Бедойа, Уси Ричардс, Юко Мицуя, Эрик Тохир, Кармен Токала, Жан-Пьер Сьюта. Антти Циттинг, Астериос Зоис, Каро Лелаи и Дэвид Рид.

Члены центрального совета FIBA вместе с главой и казначеем федерации будут работать с генсеком FIBA Андреасом Загклисом и главами пяти отделений FIBA: Анибаль Манаве (Африка), Кэрол Кэллан (Америка), шейх Сауд Бин Али Аль-Тани (Азия), Тургай Демирель (Европа) и Бертон Шипли (Океания).