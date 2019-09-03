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18:17 (мск), источник: БЕЛТА

Владимир Веремеенко продолжит карьеру в минских «Цмоках»

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» и белорусский игрок Владимир Веремеенко сегодня подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «драконов».

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Источник: РИА "Новости"

Карьера форварда началась в Гомеле в 1998 году. С 2008 года он провел шесть сезонов в составе казанского УНИКСа, дважды становился обладателем Кубка России, а также победителем Еврокубка в 2011 году. Затем Веремеенко выступал за турецкий «Банвит», итальянскую «Реджо-Эмилию» и немецкий «Брозе». В 2017 году белорус подписал контракт с «Нижним Новгородом», а на следующий год перебрался в кипрский AEK.

Форвард отметил, что тренировался на протяжении этого лета, а когда поступило предложение от «драконов», принял его. «Если говорить о партнерах, то я знаю некоторых ребят, против которых доводилось играть. А выводы о команде можно будет сделать чуть позже. Я же буду на максимуме своих возможностей отдаваться клубу», — сказал Владимир Веремеенко.

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