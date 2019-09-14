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11:58 (мск), источник: БЕЛТА

«Борисфен» и «Цмокi-Мiнск» вышли в финал Кубка Беларуси по баскетболу

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский клуб «Борисфен» и «Цмокi-Мiнск» стали финалистами розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу, который проходит в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом полуфинальном матче на паркете спорткомплекса «Олимпиец» действующие чемпионы и обладатели Кубка минские «драконы» не оставили шансов на успех витебскому «Рубону» — 111:79 (24:20, 27:21, 22:19, 38:19).

Во втором полуфинале серьезной борьбы также не получилось — хозяева решающего этапа могилевчане не испытали особых проблем с «Гродно-93» — 106:64 (27:15, 17:17, 27:16, 35:16).

Сегодня в 15.00 баскетболисты «Рубона» и «Гродно-93» сыграют в матче за 3-е место в кубковом турнире, а в 17.30 «Цмокi-Мiнск» и «Борисфен» начнут решающий поединок за главный трофей.

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