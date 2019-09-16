В Китае спортсменов обязали смотреть российский фильм при подготовке к Олимпиаде

Источник: AP 2019

По ее словам, большую роль в этом сыграл известный китайский баскетболист, а ныне президент Китайской баскетбольной ассоциации Яо Мин.

«После того как мы получили право на показ, Яо Мин предложил показать фильм мужской сборной Китая по баскетболу, которая находилась на сборах, для поднятия морального духа. Он передал этот вопрос в государственное управление по спорту, то есть высшее спортивное ведомство Китая. После этого управление распространило директиву, то есть обязательный к исполнению документ, в котором говорилось, что все, кто готовится принять участие в Олимпийских играх, должны посмотреть этот фильм.

На самом деле мы вообще никак не рекламировали и не продвигали этот фильм, мы его просто показывали. Мы просмотрели этот фильм наверное больше десяти раз, но каждый раз испытывали такой душевный подъем и энтузиазм, — приводит слова Лэй «РИА Новости».