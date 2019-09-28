Харден хочет выступить на Олимпийских играх в 2020 году

Харден хочет выступить на Олимпийских играх в 2020 году

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден заявил, что планирует сыграть за сборную США на Олимпийских играх в 2020 году.