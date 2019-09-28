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28 сентября, источник: Газета.Ру

Харден хочет выступить на Олимпийских играх в 2020 году

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден заявил, что планирует сыграть за сборную США на Олимпийских играх в 2020 году.

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Источник: AP 2019

«Это одна из моих целей», — приводит слова Хардена Clutch Points.

Напомним, на чемпионате мира 2019 гоад в Китае ослабленная отказами звезд и травмами команда США стала седьмой.

О готовности выступить в Токио уже говорили Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин и Дэмиан Лиллард.

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