Харден хочет выступить на Олимпийских играх в 2020 году
Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден заявил, что планирует сыграть за сборную США на Олимпийских играх в 2020 году.
Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден заявил, что планирует сыграть за сборную США на Олимпийских играх в 2020 году.
«Это одна из моих целей», — приводит слова Хардена Clutch Points.
Напомним, на чемпионате мира 2019 гоад в Китае ослабленная отказами звезд и травмами команда США стала седьмой.
О готовности выступить в Токио уже говорили Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин и Дэмиан Лиллард.