Дэвид Блатт покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Олимпиакос»

Как отмечается, контракт 60-летнего специалиста с клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Блатт возглавил «Олимпиакос» летом 2018 года. В августе он опубликовал открытое письмо, в котором объявил о том, что у него диагностировали первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

«После долгого и уважительного общения с владельцем клуба, мы решили разойтись по обоюдному согласию. Мое время в Греции с “Олимпиакосом” было важным для меня во многих отношениях. Я чувствую благодарность за тех людей и семью, которых я нашел здесь. У меня осталось только уважение к руководству, игрокам и персоналу, с которыми мне было приятно работать, желаю им всем только самого лучшего», — сказал Блатт.