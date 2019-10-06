Дэвид Блатт покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Олимпиакос»

Как отмечается, контракт 60-летнего специалиста с клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Блатт возглавил «Олимпиакос» летом 2018 года. В августе он опубликовал открытое письмо, в котором объявил о том, что у него диагностировали первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
«После долгого и уважительного общения с владельцем клуба, мы решили разойтись по обоюдному согласию. Мое время в Греции с “Олимпиакосом” было важным для меня во многих отношениях. Я чувствую благодарность за тех людей и семью, которых я нашел здесь. У меня осталось только уважение к руководству, игрокам и персоналу, с которыми мне было приятно работать, желаю им всем только самого лучшего», — сказал Блатт.
Блатт в 2004—2005 годах работал в России в санкт-петербургском «Динамо», с 2006 по 2012 год возглавлял мужскую сборную России, которую в 2007 году привел к победе на чемпионате Европы, а в 2012-м — к бронзовым медалям Олимпийских игр. Также в 2008—2009 годах он был тренером в московском «Динамо».