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19:11 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь и Абу-Даби планируют реализовать совместные баскетбольные проекты

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Абу-Даби по спорту состоялась рабочая встреча руководства организации с представителями белорусской делегации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

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В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Совета Абу-Даби по спорту Ареф аль-Авани, директор по спортивным техническим вопросам Совета Абу-Даби по спорту Талаль аль-Хашеми, генеральный секретарь — исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина и посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и возможности реализации совместных баскетбольных проектов, а также организацию ответного визита в Беларусь. Планируется, что участие в совместных тренировочных лагерях в Минске примут лучшие команды юношей и девушек из Абу-Даби. Также отдельно обсуждалась тема развития олимпийского вида баскетбола 3×3, проведение турниров и товарищеских игр.

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Ареф аль-Авани рассказал, что неоднократно бывал в белорусской столице. Так, в июне текущего года генсек посетил церемонию открытия ІІ Европейских игр. Он отметил высокий уровень организации и проведения масштабных соревнований в Беларуси.

«Рады, что сотрудничество развивается в первую очередь благодаря личным контактам и взаимодействию руководителей наших стран, — подчеркнула Анастасия Маринина. — Особой составляющей сотрудничества между государствами является спортивная сфера, а у истоков совместных проектов стоит Президентский спортивный клуб. Мы надеемся, что работа по развитию баскетбола в обеих странах будет продолжена, команды Абу-Даби посетят с ответным визитом Минск и реализуются все намеченные проекты».

С 15 по 22 октября в Абу-Даби проходит визит белорусской баскетбольной делегации, который реализуется по меморандуму о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту. Проект осуществляется при поддержке спортивного клуба «Бани Яс» и посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах. Все расходы по организации визита — за счет принимающей стороны. Планируется, что фарм-команда «Цмокі-Мінск» сыграет товарищеские матчи с баскетбольными клубами Абу-Даби.

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