Беларусь и Абу-Даби планируют реализовать совместные баскетбольные проекты

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Совета Абу-Даби по спорту Ареф аль-Авани, директор по спортивным техническим вопросам Совета Абу-Даби по спорту Талаль аль-Хашеми, генеральный секретарь — исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина и посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и возможности реализации совместных баскетбольных проектов, а также организацию ответного визита в Беларусь. Планируется, что участие в совместных тренировочных лагерях в Минске примут лучшие команды юношей и девушек из Абу-Даби. Также отдельно обсуждалась тема развития олимпийского вида баскетбола 3×3, проведение турниров и товарищеских игр.

Ареф аль-Авани рассказал, что неоднократно бывал в белорусской столице. Так, в июне текущего года генсек посетил церемонию открытия ІІ Европейских игр. Он отметил высокий уровень организации и проведения масштабных соревнований в Беларуси.

«Рады, что сотрудничество развивается в первую очередь благодаря личным контактам и взаимодействию руководителей наших стран, — подчеркнула Анастасия Маринина. — Особой составляющей сотрудничества между государствами является спортивная сфера, а у истоков совместных проектов стоит Президентский спортивный клуб. Мы надеемся, что работа по развитию баскетбола в обеих странах будет продолжена, команды Абу-Даби посетят с ответным визитом Минск и реализуются все намеченные проекты».