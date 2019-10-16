Российские баскетболисты сыграют с бразильцами в финале Всемирных пляжных игр

Встреча закончилась со счетом 21:8. В составе российской команды играют Иван Храмов, Даниил Абрамовский, Василий Бердников и Дмитрий Чебуркин.

В финале россияне сыграют с командой Бразилии, которая в другом полуфинальном матче оказалась сильнее украинской команды (14:13). Финальный матч и встреча за бронзовые медали пройдут позднее в среду.