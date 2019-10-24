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21:07 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» уступили «Енисею», потерпев второе поражение подряд в розыгрыше Еврокубка

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» потерпели второе поражение в розыгрыше Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на площадке минского Дворца спорта в поединке с красноярским «Енисеем» чемпионки Беларуси проиграли первую четверть с разницей в 7 очков, а к большому перерыву почти догнали соперниц — 36:38.

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Во второй половине матча игра шла на равных, за две минуты до финальной сирены была ничья — 63:63, но в концовке гостьи оказались сильнее и выиграли со счетом 70:68 (20:13, 18:23, 15:19, 17:13).

В составе проигравших самой результативной стала Виктория Гаспер, набравшая 18 очков, на 2 балла меньше у Аллы Муравской.

На старте группового этапа минские «Цмокi» уступили на выезде турецкому клубу «Хатай» (71:79), который в матче 2-го тура квартета D разгромил на выезде словацкий «Ружомберок» со счетом 85:65.

Свой следующий поединок подопечные Андрея Вавлева проведут 31 октября в Минске против «Ружомберока».

Положение команд после двух туров: «Хатай» — 4 очка, «Енисей» — 4, «Цмокi-Мiнск» — 2, «Ружомберок» — 2.

После финиша группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды из 10 предварительных квартетов.

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