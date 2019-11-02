Стали известны соперницы белорусок в олимпийской квалификации по баскетболу 3×3

По итогам жеребьевки квалификации, состоявшейся сегодня в японской Уцуномии, белоруски попали в группу С вместе с командами Нидерландов, Венгрии, Эстонии и Шри-Ланки. Составы остальных отборочных квартетов:

Отборочный турнир пройдет в апреле 2020 года в Индии. После завершения его группового этапа по две лучшие команды из четырех квартетов продолжат борьбу за три путевки на Олимпиаду в Токио. Без отбора в женском олимпийском турнире по баскетболу 3×3 выступят сборные Румынии, России, Монголии и Китая. Этот вид спорта впервые будет представлен в программе Олимпийских игр.