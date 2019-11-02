Стали известны соперницы белорусок в олимпийской квалификации по баскетболу 3×3

Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол
Валенсия
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Автомобилист
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Ахмат
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Уфа
Локомотив
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
ЦСКА
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Тамбов
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Наполи
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Торпедо
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Фрайбург
Хоккей. КХЛ
17:30
Нефтехимик
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Барселона
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Лилль
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Интер
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург Пингвинз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
20:30
Уотфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Атлетико
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл Предаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Бетис
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Виннипег Джетс
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
3.11
Даллас Старз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
3.11
Бостон Брюинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
3.11
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.11
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.11
Филадельфия Флайерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
3.11
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.11
Коламбус Блю Джэкетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
12
Хоккей. НХЛ
3.11
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
73
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Б
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз
61
Все события
Фоторепортажи
1615 самых титулованных российских фигуристок за последние 10 лет
35Радость Бийола, новые записки Гончаренко и фанаты в ушанках. Снежные кадры с «ВЭБ Арены»
1 ноября, источник: БЕЛТА

Стали известны соперницы белорусок в олимпийской квалификации по баскетболу 3×3

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу 3×3 поспорит за право сыграть на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации баскетбола.

Наверх

По итогам жеребьевки квалификации, состоявшейся сегодня в японской Уцуномии, белоруски попали в группу С вместе с командами Нидерландов, Венгрии, Эстонии и Шри-Ланки. Составы остальных отборочных квартетов:

  • А — Франция, США, Германия, Уругвай, Индонезия;.
  • В — Австралия, Украина, Япония, Иран, Туркменистан;.
  • D — Италия, Чехия, Швейцария, Китайский Тайбэй, Индия.

Отборочный турнир пройдет в апреле 2020 года в Индии. После завершения его группового этапа по две лучшие команды из четырех квартетов продолжат борьбу за три путевки на Олимпиаду в Токио. Без отбора в женском олимпийском турнире по баскетболу 3×3 выступят сборные Румынии, России, Монголии и Китая. Этот вид спорта впервые будет представлен в программе Олимпийских игр.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете, вылетавшем из Москвы
Загитова проиграла короткую программу. Можно ли все исправить?
К «Зениту» приедет другой ЦСКА. У армейцев появились шансы
Свечников! Наши так не врывались в НХЛ со времен Ковальчука
Ковалев со второй попытки сделал вес перед боем с Альваресом
Как «Русская пятерка»! Команда Овечкина забила 4 гола за период
«Зачем я напрягалась?» Косторная удивилась оценке за выступление
«Уфа» принимает «Локомотив» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь