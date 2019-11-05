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4 ноября, источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА одержали третью подряд победу в Единой лиге ВТБ, обыграв «Автодор»

МОСКВА, 4 ноября. Баскетболисты ЦСКА со счетом 103:79 обыграли саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал форвард «Автодора» Элджин Кук, который набрал 33 очка, в составе столичной команды больше всех очков набрал разыгрывающий Майк Джеймс (19).

В турнирной таблице ЦСКА идет на пятом месте, одержав четыре победы в шести матчах, «Автодор» идет на последнем, 13-м месте, клуб потерпел четыре поражения в четырех матчах.

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В следующем матче ЦСКА примет на своем паркете краснодарский «Локомотив-Кубань» 10 ноября. «Автодор» в этот же день дома сыграет с таллинским клубом «Калев».

В другом матче игрового дня петербургский «Зенит» в овертайме уступил нурсултанской «Астане» со счетом 108:109 и потерпел четвертое поражение подряд в Единой лиге ВТБ. Разыгрывающий петербургской команды Дмитрий Хвостов после этого матча отдал 781 результативную передачу в матчах Единой лиги и занял первое место по этому показателю. Он опередил бывшего игрока ЦСКА Милоша Теодосича (776 передач в 144 играх), всего Хвостов провел в лиге 218 матчей. В турнирной таблице «Зенит» с двумя победами в шести матчах идет девятым, «Астана», одержавшая в четырех матчах две победы, занимает седьмое место.

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