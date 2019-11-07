Анонс матча Лиги ВТБ «Астана» — «Цмоки-Минск»

Роль главного тренера в команде продолжает исполнять белорусский специалист Ростислав Вергун, который возглавил команду в январе прошлого сезона, а до этого он находился в распоряжении тренерского штаба минской команды с 2014 года. Кроме того, Ростислав Вергун два сезона был главным тренером могилевского «Борисфена», при этом в сезоне 2013/2014 он был играющим тренером.



Пожалуй, основной потерей в межсезонье у белорусской команды стал Девон Сэддлер, американец, который за два сезона в составе «Цмоков» получил гражданство Белоруссии. Также команду покинули легионеры американец Брион Раш, в свое время выступавший за «Астану», грек Зисис Сарикопулос и черногорец Владимир Михайлович. Команду также покинула целая плеяда белорусских игроков, которые в прошлом сезоне играли в основе: Никита Мещеряков, Александр Семенюк, Александр Кудрявцев и Дмитрий Полещук. С прошлого сезона свои контракты продлили всего 6 игроков, и один из них американец Джамар Абрамс, который, правда, в прошлом сезоне провел всего одну игру за «драконов», а до этого он успел поиграть в Германии, Румынии, Словении, а также Японии и Канаде. Остальные пятеро оставшихся в команде — белорусы: опытные Алексей Тростинецкий и Виталий Лютыч, Евгений Белянков и молодой Андрей Рогозенко, а вот Кирилл Ситник, хоть и подписал контракт на этот сезон, после двух проведенных матчей покинул команду.



Следует понимать, что новичков в команде в этом сезоне довольно много, а начать стоит легионеров. Первые на очереди Чемпион Латвии и итальянской серии А2 — защитник Доминез Бернетт и Роберт Лоури, да-да тот самый Роб Лоури, который блистал в «Астане», а после Казахстана играл в Турции, Польше и Греции. Сербский защитник Бранко Миркович вернулся к «драконам», после трех сезонов проведенных за эстонский «Калев». Французский центровой Александре Гаврилович 5 лет провел в США, играя за команды «Дейтон» и «Таусан», затем три года отыграл в родной Франции, ну, а в белорусский клуб перешел из болгарской команды. Стоит отметить англичанина Райана Мартина, который пришел в команду в межсезонье, не провел ни одного матча и покинул команду. Белорус Владимир Веремеенко, впервые будет играть за белорусскую команду в профессиональной карьере, до этого довольно долго выступал за УНИКС, затем за «Нижний Новгород», а его прошлый сезон прошел на Кипре. Белорусы Максим Салаш и Евгений Пустогвар вернулись в расположение минской дружины, Максим после сезона в «Калеве», а Евгения за прошлые 6 лет покидало по командам России, Румынии и Венгрии. В команде в этом сезоне числится еще два молодых местных игрока — Максим Лютыч и Андрей Стабровский.