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10:54 (мск), источник: Prosports.kz

Анонс матча Лиги ВТБ «Астана» — «Цмоки-Минск»

Команда Президентского баскетбольного клуба «Астана» воодушевленная победой над питерским «Зенитом» уже полным ходом готовится к следующему домашнему матчу Единой лиги ВТБ. Уже в эту субботу — 9 ноября столичные баскетболисты будут принимать на своем паркете гостей из Белоруси — «Цмоки-Минск», сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт клуба.

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Источник: Instagram
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«Цмоки-Минск» — белорусский профессиональный мужской баскетбольный клуб из города Минск, основанный в 2006 году. В нынешнем сезоне, помимо выступления в Единой лиге ВТБ и Чемпионате Беларуси, участвует в розыгрыше Кубке Европы.

Достижения:

  • Чемпион Беларуси: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
  • Победитель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 2009−2019

Роль главного тренера в команде продолжает исполнять белорусский специалист Ростислав Вергун, который возглавил команду в январе прошлого сезона, а до этого он находился в распоряжении тренерского штаба минской команды с 2014 года. Кроме того, Ростислав Вергун два сезона был главным тренером могилевского «Борисфена», при этом в сезоне 2013/2014 он был играющим тренером.

Пожалуй, основной потерей в межсезонье у белорусской команды стал Девон Сэддлер, американец, который за два сезона в составе «Цмоков» получил гражданство Белоруссии. Также команду покинули легионеры американец Брион Раш, в свое время выступавший за «Астану», грек Зисис Сарикопулос и черногорец Владимир Михайлович. Команду также покинула целая плеяда белорусских игроков, которые в прошлом сезоне играли в основе: Никита Мещеряков, Александр Семенюк, Александр Кудрявцев и Дмитрий Полещук. С прошлого сезона свои контракты продлили всего 6 игроков, и один из них американец Джамар Абрамс, который, правда, в прошлом сезоне провел всего одну игру за «драконов», а до этого он успел поиграть в Германии, Румынии, Словении, а также Японии и Канаде. Остальные пятеро оставшихся в команде — белорусы: опытные Алексей Тростинецкий и Виталий Лютыч, Евгений Белянков и молодой Андрей Рогозенко, а вот Кирилл Ситник, хоть и подписал контракт на этот сезон, после двух проведенных матчей покинул команду.

Следует понимать, что новичков в команде в этом сезоне довольно много, а начать стоит легионеров. Первые на очереди Чемпион Латвии и итальянской серии А2 — защитник Доминез Бернетт и Роберт Лоури, да-да тот самый Роб Лоури, который блистал в «Астане», а после Казахстана играл в Турции, Польше и Греции. Сербский защитник Бранко Миркович вернулся к «драконам», после трех сезонов проведенных за эстонский «Калев». Французский центровой Александре Гаврилович 5 лет провел в США, играя за команды «Дейтон» и «Таусан», затем три года отыграл в родной Франции, ну, а в белорусский клуб перешел из болгарской команды. Стоит отметить англичанина Райана Мартина, который пришел в команду в межсезонье, не провел ни одного матча и покинул команду. Белорус Владимир Веремеенко, впервые будет играть за белорусскую команду в профессиональной карьере, до этого довольно долго выступал за УНИКС, затем за «Нижний Новгород», а его прошлый сезон прошел на Кипре. Белорусы Максим Салаш и Евгений Пустогвар вернулись в расположение минской дружины, Максим после сезона в «Калеве», а Евгения за прошлые 6 лет покидало по командам России, Румынии и Венгрии. В команде в этом сезоне числится еще два молодых местных игрока — Максим Лютыч и Андрей Стабровский.

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История встреч: очных противостояний между казахстанской и белорусской командами насчитывается ровно дюжина, и все они прошли в рамках Единой лиги ВТБ. По итогам последних трех встреч победу праздновала «Астана». Что касается общего счета, то он ничейный — 6:6.

Турнирное положение: старт в сезоне у «Цмоки-Минск» складывается крайне неудачно, они проиграли все 4 проведенные встречи и замыкают турнирную таблицу вместе с «Автодором». «Астана» перед матчем имеет в своем активе две победы и два поражения и находится на 7-ой строчке, ровно в середине турнирной таблицы.

Интересные факты:


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  • Победитель предстоящего матча поведет в очном противостоянии команд.
  • В прошлом сезоне за «Цмоки-Минск» выступал экс-игрок «Астаны» — Брион Раш, а в этом за белорусов играет еще один наш бывший игрок — Роберт Лоури.

Матч состоится в субботу — 9 ноября в Нур-Султане на арене Республиканского велотрека «Сарыарка», начало в 15:00 по столичному времени.

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