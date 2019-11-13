Баскетболиста Лимонова дисквалифицировали на 4 года за допинг

Отсчет дисквалификации ведётся с 9 января 2017 года. 21-летний Лимонов отстранён за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

«Автодор» и «Енисей» выступают в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2019/20 на счету «Автодора» одна победа в пяти матчах регулярного чемпионата. «Енисей» также провёл пять матчей, однако одержал в них три победы и потерпел два поражения.