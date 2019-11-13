Баскетболиста Лимонова дисквалифицировали на 4 года за допинг
Российская федерация баскетбола дисквалифицировала на четыре года Артёма Лимонова за нарушение антидопинговых правил, сообщает
Российская федерация баскетбола дисквалифицировала на четыре года Артёма Лимонова за нарушение антидопинговых правил, сообщает
Отсчет дисквалификации ведётся с 9 января 2017 года. 21-летний Лимонов отстранён за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).
Лимонов выступал за молодёжные команды саратовского «Автодора» и красноярского «Енисея».
«Автодор» и «Енисей» выступают в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2019/20 на счету «Автодора» одна победа в пяти матчах регулярного чемпионата. «Енисей» также провёл пять матчей, однако одержал в них три победы и потерпел два поражения.