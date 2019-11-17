«Астана» упустила победу в концовке матча с «Автодором»

Перед матчем с «Автодором» стало известно, что Эмиль Райкович, с прошлого сезона возглавляющий баскетбольный клуб «Астана», стал по совместительству главным тренером мужской сборной Казахстана по баскетболу. К сожалению, свое новое назначение македонский специалист не смог отметить победой в игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Хотя казахстанцы и были близки к тому, чтобы увезти два очка с берегов Волги. При равном дебюте хозяева все же оформили преимущество +5 к большому перерыву. Однако «Астана» ударно провела третью четверть, по итогам которой вышла вперед. Увы, но на концовку встречи сил у дружины Райковича не хватило, и к финальной сирене превосходство «Автодора» вернулось к тем самым +5 — 90:85.

После шести матчей в регулярном первенстве у «Астаны» побед и поражений поровну — по три, казахстанская команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Следующую игру в Единой лиге ВТБ клуб из Нур-Султана проведет 25 ноября в Таллинне, против местного «Калева».

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

«Автодор» (Саратов, Россия) — «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) — 90:85 (20:19, 27:23, 15:23, 28:20).

«Автодор»: Мухаммаду Жайте — 22 + 13 подборов, Маркел Старкс — 20 + 8 передач.