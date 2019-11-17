«Астана» упустила победу в концовке матча с «Автодором»

Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
16.11
Эдмонтон Ойлерз
Даллас Старз
45
Хоккей. НХЛ
16.11
Аризона Койотс
Калгари Флэймз
30
Хоккей. НХЛ
16.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Виннипег Джетс
34
Хоккей. НХЛ
16.11
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
43
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Детройт Ред Уингз
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Северная Ирландия
Нидерланды
00
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Германия
Беларусь
40
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Хорватия
Словакия
31
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Израиль
Польша
12
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Австрия
Македония
21
Хоккей. НХЛ
16.11
Миннесота Уайлд
Каролина Харрикейнз
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
СКА
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Йокерит
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Азербайджан
Уэльс
02
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Словения
Латвия
10
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Сан-Марино
Казахстан
13
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Россия
Бельгия
14
Хоккей. КХЛ
16.11
Динамо Мн
Авангард
Б
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Томь
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
13:00
Текстильщик
Нефтехимик
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Кипр
Шотландия
12
Хоккей. КХЛ
16.11
Локомотив
Салават Юлаев
51
Хоккей. КХЛ
16.11
Нефтехимик
Спартак
14
Хоккей. КХЛ
16.11
ХК Динамо
Сибирь
42
Футбол. Первый дивизион
13:30
Спартак-2
Луч
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К
Шинник
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Чайка
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Краснодар-2
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
12Представлена новая форма сборной России
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
16 ноября, источник: Prosports.kz

«Астана» упустила победу в концовке матча с «Автодором»

В матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ казахстанский клуб потерпел поражение в Саратове, сообщает Prosports.kz.

Наверх

Перед матчем с «Автодором» стало известно, что Эмиль Райкович, с прошлого сезона возглавляющий баскетбольный клуб «Астана», стал по совместительству главным тренером мужской сборной Казахстана по баскетболу. К сожалению, свое новое назначение македонский специалист не смог отметить победой в игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Хотя казахстанцы и были близки к тому, чтобы увезти два очка с берегов Волги. При равном дебюте хозяева все же оформили преимущество +5 к большому перерыву. Однако «Астана» ударно провела третью четверть, по итогам которой вышла вперед. Увы, но на концовку встречи сил у дружины Райковича не хватило, и к финальной сирене превосходство «Автодора» вернулось к тем самым +5 — 90:85.

После шести матчей в регулярном первенстве у «Астаны» побед и поражений поровну — по три, казахстанская команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Следующую игру в Единой лиге ВТБ клуб из Нур-Султана проведет 25 ноября в Таллинне, против местного «Калева».

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

«Автодор» (Саратов, Россия) — «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) — 90:85 (20:19, 27:23, 15:23, 28:20).

«Автодор»: Мухаммаду Жайте — 22 + 13 подборов, Маркел Старкс — 20 + 8 передач.

«Астана»: Коти Кларк — 28 + 7 подборов, Малькольм Хилл — 22 + 6 подборов + 6 передач.

Казахстан уверенно обыграл Сан-Марино. И повторил свой рекорд
Трусова победила с двумя падениями! Ну и как с ней бороться?
Не идеальные, но лучшие. У мужчин — российский подиум в Гран-при
Братья Азары показали сборной России, как нужно играть в футбол
Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду в Москве
Сборные Германии и Нидерландов вышли в финальную часть Евро-2020
Сборная Хорватии обыграла словаков и вышла в финальную часть ЧЕ
Дзюба назвал пощечиной крупное поражение от сборной Бельгии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь