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20 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Кокошков возглавил сборную Сербии по баскетболу

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Игор Кокошков стал главным тренером мужской сборной Сербии по баскетболу, сообщается на сайте Федерации баскетбола Сербии.

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Пост главного тренера сербской сборной стал вакантным в сентябре после отставки Александра Джорджевича.

«Для меня большая честь возглавить сборную Сербии. Хорошо знаю, сколько людей в Сербии любят и поддерживают баскетбольную команду. Хоть мы и находимся на разных континентах, я знаю, что большую часть свободного времени проведу за просмотром европейских матчей по телевизору. При этом я буду связываться с игроками и коллегами по телефону. В этом плане здесь нет ничего нового для меня», — сказал Кокошков.

На данный момент Кокошков входит в тренерский штаб клуба НБА «Сакраменто». Ранее специалист возглавлял «Финикс» и работал с «Детройтом», «Кливлендом», «Орландо» и «Ютой». На уровне сборных Кокошков возглавлял команды Словении, с которой выиграл чемпионат Европы-2017, и Грузии.

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