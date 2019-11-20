Кокошков возглавил сборную Сербии по баскетболу
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Игор Кокошков стал главным тренером мужской сборной Сербии по баскетболу, сообщается на сайте Федерации баскетбола Сербии.
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Игор Кокошков стал главным тренером мужской сборной Сербии по баскетболу, сообщается на сайте Федерации баскетбола Сербии.
Пост главного тренера сербской сборной стал вакантным в сентябре после отставки Александра Джорджевича.
«Для меня большая честь возглавить сборную Сербии. Хорошо знаю, сколько людей в Сербии любят и поддерживают баскетбольную команду. Хоть мы и находимся на разных континентах, я знаю, что большую часть свободного времени проведу за просмотром европейских матчей по телевизору. При этом я буду связываться с игроками и коллегами по телефону. В этом плане здесь нет ничего нового для меня», — сказал Кокошков.
На данный момент Кокошков входит в тренерский штаб клуба НБА «Сакраменто». Ранее специалист возглавлял «Финикс» и работал с «Детройтом», «Кливлендом», «Орландо» и «Ютой». На уровне сборных Кокошков возглавлял команды Словении, с которой выиграл чемпионат Европы-2017, и Грузии.