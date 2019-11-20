Кокошков возглавил сборную Сербии по баскетболу

«Для меня большая честь возглавить сборную Сербии. Хорошо знаю, сколько людей в Сербии любят и поддерживают баскетбольную команду. Хоть мы и находимся на разных континентах, я знаю, что большую часть свободного времени проведу за просмотром европейских матчей по телевизору. При этом я буду связываться с игроками и коллегами по телефону. В этом плане здесь нет ничего нового для меня», — сказал Кокошков.