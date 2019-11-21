Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» проиграл «Днепру» в Кубке ФИБА

«Драконы» удачно начали отчетную встречу и по ходу второй четверти даже нарастили свое преимущество до 15 очков (37:22). Увы, затем «Днепр» перехватил инициативу, и от превосходства подопечных Ростислава Вергуна не осталось и следа. Провалив третью десятиминутку, по ходу которой удалось набрать всего девять очков, «Цмокi» максимально понизили свои шансы на общий успех. И вернуться в игру у баскетболистов нашей команды уже не вышло.



Самыми результативными в составе «Цмокаў» во вчерашней встрече оказались Александре Гаврилович (17 очков), Бранко Миркович (15) и Максим Салаш (11).



«Цмокi», напомним, начали турнир с трех побед подряд — над «Левски» (81:68), «Днепром» (108:101, в овертайме) и «Киевом» (99:74). Но затем «огнедышащие» потерпели поражение от «Левски» (64:75) и вот сейчас проиграли «Днепру».



Шансы на выход в следующий раунд, впрочем, все равно еще остаются. Все решится 27 ноября, когда «Цмокi» примут «Киев», а «Днепр» сыграет с «Левски».



Положение команд в группе «F» на данный момент выглядит так: 1. «Цмокi» — 8 очков (5 матчей), 2. «Киев» — 8 (5), 3. «Днепр» — 7 (5), 4. «Левски» — 7 (5).