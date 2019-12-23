Саша веселится на паркете и в соцсетях. И будет надеждой России на Олимпиаде
Саша Столяр — одна из самых ярких и талантливых баскетболисток современности. Олимпийская надежда России.
Саша Столяр — одна из самых ярких и талантливых баскетболисток современности. Олимпийская надежда России.
История баскетболистки Александры Столяр — отличный пример того, как упорство, любовь к профессии и немного везения могут привести к удивительному результату.
Александра родилась в семье легкоатлетов. Её родители и по сей день преподают в институте физической культуры, а мама даже умудряется участвовать в соревнованиях. Но обе дочери (у Александры есть младшая сестра Ольга — чемпионка мира U19 в позапрошлом году) выбрали баскетбол.
Родители не скрывают, что баскетбол был выбран случайно. Маленькая Саша занималась в музыкальной и художественной школах, плавала, ходила на гимнастику и даже в секцию борьбы! Лёгкая атлетика должна была завершить скитания и в принципе такой выбор был бы логичен. В 5-м классе Саша попала в баскетбольный лагерь, и это стало судьбоносным. Выбор вида спорта был остановлен, и это была любовь с первого взгляда.
Успехи на юниорских чемпионатах прошли, была и бронза Универсиады, а вот на взрослом уровне всё было гораздо сложнее. Пока не появился баскетбол 3×3, который получил в дальнейшем олимпийское признание и как следствие внимание и почёт во всём мире.
В баскетболе 3×3 качества Столяр раскрылись
Естественно, сейчас все мысли баскетболистки сосредоточены на сезоне. Её МБА без поражений прошёл групповую часть Еврокубка и идёт на пятом месте в
Инстаграмный ник баскетболистки знают во всём баскетбольном мире. «Супертёлка» — так именует Столяр сама себя на просторах этой социальной сети. Она любит море, солнце и старается проводить время с родными. А ещё она хозяйка двух очаровательных мопсов.
Совсем недавно Александра представила свой влог, в котором рассказывает о закулисной жизни баскетболистки.