Белорусские баскетболисты победили на старте турнира памяти Владимира Рыженкова

В состязаниях девушек белоруски очень уверенно переиграли сверстниц из Литвы — 67:43 (17:6, 25:6, 11:12, 14:19).

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Сегодня белорусские баскетболистки встретятся со сборной Молдовы, которая в первом туре крупно проиграла команде Польши — 27:105.

На мужском турнире сборная Беларуси также встречалась с литовской командой и в напряженной борьбе добилась победы с минимальным перевесом — 74:73 (19:20, 12:12, 25:25, 18:16).

Следующим соперником белорусских баскетболистов будут молдаване, обыгравшие на старте команду из российского Красногорска со счетом 116:57.