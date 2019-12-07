Белорусские баскетболисты победили на старте турнира памяти Владимира Рыженкова

В состязаниях девушек белоруски очень уверенно переиграли сверстниц из Литвы — 67:43 (17:6, 25:6, 11:12, 14:19).
Сегодня белорусские баскетболистки встретятся со сборной Молдовы, которая в первом туре крупно проиграла команде Польши — 27:105.
На мужском турнире сборная Беларуси также встречалась с литовской командой и в напряженной борьбе добилась победы с минимальным перевесом — 74:73 (19:20, 12:12, 25:25, 18:16).
Следующим соперником белорусских баскетболистов будут молдаване, обыгравшие на старте команду из российского Красногорска со счетом 116:57.
23-й по счету турнир памяти первого министра спорта и туризма, первого главы Национального олимпийского комитета Беларуси Владимира Рыженкова финиширует 8 декабря.