Белорусы обыграли молдаван на баскетбольном турнире памяти В. Рыженкова

В состязаниях девушек белоруски после стартовой виктории над литовками (67:43) разгромили сверстниц из сборной Молдовы со счетом 123:26 (22:2, 35:8, 34:10, 32:6). В заключительном туре подопечные Виктории Дацун сыграют с командой Польши, в активе которой также две виктории — над Молдовой (105:27) и Литвой (62:60).

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На мужском турнире сборная Беларуси во втором матче без проблем взяла верх над молдавскими баскетболистами — 67:31 (13:7, 19:5, 18:5, 17:14). В стартовом поединке подопечные Николая Алексеева были сильнее литовцев (74:73), а сегодня завершат турнир встречей с командой из российского Красногорска. До этого россияне потерпели поражения от молдаван (57:116) и литовцев (27:137).

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