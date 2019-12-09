Белорусские баскетболисты выиграли турнир памяти Владимира Рыженкова

В состязаниях девушек белоруски в заключительном матче обыграли команду Польши со счетом 80:53. До этого подопечные Виктории Дацун уверенно победили сверстниц из Литвы (67:43) и Молдовы (123:26). Серебро у польской команды, бронза у литовок.

Читайте также Белорусы обыграли молдаван на баскетбольном турнире памяти В. Рыженкова

На мужском турнире сборная Беларуси в последней встрече не оставила шансов на успех команде из российского Красногорска — 102:29. В стартовом матче подопечные Николая Алексеева обыграли литовцев (74:73), а затем победили молдавских баскетболистов (67:31). Обладателями серебряных наград стали литовцы, третье место у сборной Молдовы.

Лучшими игроками турнира признаны белорусы Полина Костюковец и Тимур Михайлов. Победители и призеры соревнований получили призы от Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета и Белорусской федерации баскетбола.