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13:01 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты выиграли турнир памяти Владимира Рыженкова

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеские сборные Беларуси (U-16) стали победителями баскетбольного турнира памяти Владимира Рыженкова, который проходил в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В состязаниях девушек белоруски в заключительном матче обыграли команду Польши со счетом 80:53. До этого подопечные Виктории Дацун уверенно победили сверстниц из Литвы (67:43) и Молдовы (123:26). Серебро у польской команды, бронза у литовок.

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На мужском турнире сборная Беларуси в последней встрече не оставила шансов на успех команде из российского Красногорска — 102:29. В стартовом матче подопечные Николая Алексеева обыграли литовцев (74:73), а затем победили молдавских баскетболистов (67:31). Обладателями серебряных наград стали литовцы, третье место у сборной Молдовы.

Лучшими игроками турнира признаны белорусы Полина Костюковец и Тимур Михайлов. Победители и призеры соревнований получили призы от Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета и Белорусской федерации баскетбола.

Международный турнир памяти первого министра спорта и туризма, первого главы НОК Беларуси Владимира Рыженкова прошел в 23-й раз.

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