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14:38 (мск), источник: БЕЛТА

Ростислав Вергун стал главным тренером мужской сборной Беларуси по баскетболу

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ростислав Вергун сменил Александра Крутикова на посту главного тренера мужской сборной Беларуси по баскетболу. Такое решение принял исполком Белорусской федерации баскетбола, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

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Ассистентом нового наставника белорусской сборной будет тренер могилевского «Борисфена» Андрей Кривонос, а польский специалист Войтек Валих будет тренером по общей физической подготовке.

Председатель БФБ Максим Рыженков отметил, что прежний наставник команды Александр Крутиков проделал огромную работу, дав шанс проявить себя многим молодым баскетболистам из белорусского чемпионата. Однако главным критерием работы тренера является результат, а его белорусской сборной достичь не удалось — 2019 году сборная не вышла в основной раунд квалификации чемпионата Европы-2021. Председатель федерации назвал Ростислава Вергуна (он возглавляют в том числе чемпиона страны «Цмокi-Мiнск») представителем нового поколения тренеров, постоянно совершенствующего свои профессиональные навыки.

Первым испытанием для нового тренерского штаба национальной сборной станут матчи квалификации чемпионата мира — 2023. Стартовые поединки первого отборочного этапа ЧМ белорусы проведут в феврале 2020 года против команд Кипра и Португалии.

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