Ростислав Вергун стал главным тренером мужской сборной Беларуси по баскетболу

Председатель БФБ Максим Рыженков отметил, что прежний наставник команды Александр Крутиков проделал огромную работу, дав шанс проявить себя многим молодым баскетболистам из белорусского чемпионата. Однако главным критерием работы тренера является результат, а его белорусской сборной достичь не удалось — 2019 году сборная не вышла в основной раунд квалификации чемпионата Европы-2021. Председатель федерации назвал Ростислава Вергуна (он возглавляют в том числе чемпиона страны «Цмокi-Мiнск») представителем нового поколения тренеров, постоянно совершенствующего свои профессиональные навыки.