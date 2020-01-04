Умер трехкратный чемпион СССР по баскетболу Николай Дьяченко

Отмечается, что спортсмен скончался после продолжительной болезни. Как сообщает ТАСС, долгое время Дьяченко страдал от бокового амиотрофического склероза.

Николай Дьяченко выступал за ЦСКА с 1972 по 1976 годы. В составе клуба трижды становился чемпионом СССР по баскетболу. В составе советской сборной завоевал бронзу первенства Европы в 1973-м.