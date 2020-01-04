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12:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер трехкратный чемпион СССР по баскетболу Николай Дьяченко

Трехкратный чемпион СССР по баскетболу Николай Дьяченко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба ЦСКА.

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Источник: ПБК ЦСКА

Отмечается, что спортсмен скончался после продолжительной болезни. Как сообщает ТАСС, долгое время Дьяченко страдал от бокового амиотрофического склероза.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Николай Дьяченко выступал за ЦСКА с 1972 по 1976 годы. В составе клуба трижды становился чемпионом СССР по баскетболу. В составе советской сборной завоевал бронзу первенства Европы в 1973-м.

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