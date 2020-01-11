ЦСКА подписал контракт с кубинским форвардом Сант-Росом

«Мы следили за Ховардом довольно давно. Он может играть на позициях от первого до третьего номера, так что, надеюсь, он поможет нам в отсутствие травмированного Уилла (Клайберна). Он сейчас в хорошей форме, так что все зависит только от него и от нас, чтобы встроить новичка в команду. Мы уже общались пару раз, и мне нравится уровень его мотивации», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.