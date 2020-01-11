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12:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА подписал контракт с кубинским форвардом Сант-Росом

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кубинский форвард Ховард Сант-Рос стал игроком московского баскетбольного клуба ЦСКА, сообщается на официальном сайте команды.

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В стан армейского клуба 28-летний баскетболист перешел из греческого АЕКа, за который выступал с 2018 года. Контракт с Сант-Росом подписан до окончания сезона-2022/23 с обоюдными опциями расторжения по истечению нынешнего сезона.

Сант-Рос ранее играл за чешский «Нимбурк» в Единой лиге ВТБ, защищал цвета турецкой «Дарюшшафаки». Средние показатели Сант-Роса в нынешнем сезоне — 9,0 очка, 6,2 подбора, 3,4 передачи, 2,2 перехвата в чемпионате Греции, 12,9 очка, 6,7 подбора, 4,1 передачи и 2,2 перехвата в Лиге чемпионов FIBA.

«Мы следили за Ховардом довольно давно. Он может играть на позициях от первого до третьего номера, так что, надеюсь, он поможет нам в отсутствие травмированного Уилла (Клайберна). Он сейчас в хорошей форме, так что все зависит только от него и от нас, чтобы встроить новичка в команду. Мы уже общались пару раз, и мне нравится уровень его мотивации», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Сант-Рос отметил, что для него «большая честь стать частью организации ЦСКА». «Большое спасибо за такую возможность. Готов выкладываться на тысячу процентов, чтобы помочь команде», — подчеркнул баскетболист.

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