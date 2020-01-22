Американские студенты устроили массовую драку на баскетбольном дерби

Принципиальное противостояние между двумя вузами подходило к логичному концу, но на последних секундах защитник Университета Канзаса решил доиграть эпизод и эффектно заблокировал бросок соперника, который повалился на паркет. После этого он что-то сказал неприятелю, на помощь которому пришли партнеры.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fMD9XUbFqSc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Словесная перепалка переросла сначала в потасовку, потом в массовое побоище. Участие в драке приняли также запасные баскетболисты и несколько болельщиков домашней команды. Попытка официальных лиц и сотрудников безопасности разнять дерущихся не сразу обернулась успехом.