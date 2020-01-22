Американские студенты устроили массовую драку на баскетбольном дерби

Принципиальное противостояние между двумя вузами подходило к логичному концу, но на последних секундах защитник Университета Канзаса решил доиграть эпизод и эффектно заблокировал бросок соперника, который повалился на паркет. После этого он что-то сказал неприятелю, на помощь которому пришли партнеры.
Словесная перепалка переросла сначала в потасовку, потом в массовое побоище. Участие в драке приняли также запасные баскетболисты и несколько болельщиков домашней команды. Попытка официальных лиц и сотрудников безопасности разнять дерущихся не сразу обернулась успехом.
Спустя какое-то время тренеры увели своих подопечных в подтрибунное помещение. Студенты не стали жать друг другу руки после этой потасовки. Встреча завершилась победой Университета Канзаса со счетом 81:59.