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11:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американские студенты устроили массовую драку на баскетбольном дерби

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Матч регулярного сезона студенческой лиги между Университетом Канзаса и Государственным канзасским университетом завершился массовой дракой, в которой также приняли участие болельщики.

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Принципиальное противостояние между двумя вузами подходило к логичному концу, но на последних секундах защитник Университета Канзаса решил доиграть эпизод и эффектно заблокировал бросок соперника, который повалился на паркет. После этого он что-то сказал неприятелю, на помощь которому пришли партнеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Словесная перепалка переросла сначала в потасовку, потом в массовое побоище. Участие в драке приняли также запасные баскетболисты и несколько болельщиков домашней команды. Попытка официальных лиц и сотрудников безопасности разнять дерущихся не сразу обернулась успехом.

Спустя какое-то время тренеры увели своих подопечных в подтрибунное помещение. Студенты не стали жать друг другу руки после этой потасовки. Встреча завершилась победой Университета Канзаса со счетом 81:59.

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