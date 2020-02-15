Хавьер Паскуаль назначен главным тренером петербургского БК «Зенит»

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Мальорка
Алавес
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
СКА
33
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
Сочи
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
СПАЛ
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Хетафе
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Северсталь
32
Футбол. Зарубежный
19:30
Амьен
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Фортуна Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Леванте
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
23:59
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
16.02
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
16.02
Монреаль Канадиенс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
16.02
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
16.02
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Сан-Хосе Шаркс
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
52
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
13:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хавьер Паскуаль назначен главным тренером петербургского БК «Зенит»

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Испанец Хавьер Паскуаль назначен на пост главного тренера «Зенита», сообщается на сайте санкт-петербургского баскетбольного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 47-летним испанским специалистом подписан до конца сезона-2020/21. Паскуаль сменил на посту главного тренера команды своего соотечественника Жоана Пласу, который покинул «Зенит» в среду. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что с большой долей вероятности «Зенит» возглавит Паскуаль.

«Уверен, что в нашей ситуации Хавьер Паскуаль является оптимальной кандидатурой на должность главного тренера. Он хорошо знает большую часть наших игроков, знаком с тем, как работает Плаза, и сможет извлечь максимум из того, что сделал его предшественник. У нас впереди достаточно времени и игр, чтобы исправить наше положение и реабилитироваться перед болельщиками», — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

Ранее Паскуаль работал в испанской «Барселоне» и греческом «Панатинаикосе». В качестве тренера он выигрывал Евролигу, чемпионаты Испании и Греции, Кубки Испании и Греции. В 2010 году Паскуаль был признан тренером года в Евролиге.

 Горячая 'Мисс Польша', которая удивила спортивный мир
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Коллапс «Манчестер Сити»: Гвардьола покинет клуб?
Кулижников выиграл золото ЧМ со вторым результатом в истории
Русский вундеркинд снова отжигает в НХЛ (видео)
Биатлонист Устюгов лишен золота Олимпиады в Сочи
Чемпионка ОИ Слепцова признана виновной в допинговом нарушении
В Нью-Йорке должны молиться на русских. Георгиев выдал суперматч
Неймар разозлил руководство «ПСЖ» поездкой в Германию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь