Хавьер Паскуаль назначен главным тренером петербургского БК «Зенит»
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Испанец Хавьер Паскуаль назначен на пост главного тренера «Зенита», сообщается на сайте
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Испанец Хавьер Паскуаль назначен на пост главного тренера «Зенита», сообщается на сайте
Контракт с 47-летним испанским специалистом подписан до конца сезона-2020/21. Паскуаль сменил на посту главного тренера команды своего соотечественника Жоана Пласу, который покинул «Зенит» в среду. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что с большой долей вероятности «Зенит» возглавит Паскуаль.
«Уверен, что в нашей ситуации Хавьер Паскуаль является оптимальной кандидатурой на должность главного тренера. Он хорошо знает большую часть наших игроков, знаком с тем, как работает Плаза, и сможет извлечь максимум из того, что сделал его предшественник. У нас впереди достаточно времени и игр, чтобы исправить наше положение и реабилитироваться перед болельщиками», — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.
Ранее Паскуаль работал в испанской «Барселоне» и греческом «Панатинаикосе». В качестве тренера он выигрывал Евролигу, чемпионаты Испании и Греции, Кубки Испании и Греции. В 2010 году Паскуаль был признан тренером года в Евролиге.