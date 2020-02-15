Хавьер Паскуаль назначен главным тренером петербургского БК «Зенит»

Контракт с 47-летним испанским специалистом подписан до конца сезона-2020/21. Паскуаль сменил на посту главного тренера команды своего соотечественника Жоана Пласу, который покинул «Зенит» в среду. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что с большой долей вероятности «Зенит» возглавит Паскуаль.

«Уверен, что в нашей ситуации Хавьер Паскуаль является оптимальной кандидатурой на должность главного тренера. Он хорошо знает большую часть наших игроков, знаком с тем, как работает Плаза, и сможет извлечь максимум из того, что сделал его предшественник. У нас впереди достаточно времени и игр, чтобы исправить наше положение и реабилитироваться перед болельщиками», — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.