Баскетболисты «Спартака-Приморье» получили всю задержанную зарплату

В январе источник, близкий к «Спартаку-Приморье», сообщил РИА Новости, что игроки клуба рассматривают возможность бойкотировать матчи чемпионата суперлиги из-за долгов по зарплате.

«Установлено, что… спортивный клуб имел задолженность по заработной плате за ноябрь и декабрь 2019 года перед 27 работниками (спортсменами и тренерами) в сумме более 8 миллионов рублей», — сообщает прокуратура.