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10:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Спартака-Приморье» получили всю задержанную зарплату

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев — РИА Новости. Задолженность по заработной плате в 8 миллионов рублей перед баскетболистами и тренерами клуба «Спартак-Приморье» во Владивостоке погашена, сообщает прокуратура Приморья.

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В январе источник, близкий к «Спартаку-Приморье», сообщил РИА Новости, что игроки клуба рассматривают возможность бойкотировать матчи чемпионата суперлиги из-за долгов по зарплате.

«Установлено, что… спортивный клуб имел задолженность по заработной плате за ноябрь и декабрь 2019 года перед 27 работниками (спортсменами и тренерами) в сумме более 8 миллионов рублей», — сообщает прокуратура.

Директору клуба внесено представление, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

«Принятыми мерами прокурорского реагирования удалось добиться выплаты заработной платы в полном объеме, нарушения трудовых прав работников устранены», — говорится в сообщении.

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