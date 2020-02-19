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19 февраля, источник: Vesti.kz

Баскетболисты в Кокшетау четвертый месяц не получают зарплату

Баскетболисты в Кокшетау четвертый месяц не получают зарплату, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Спортсмены обратились к акиму Акмолинской области Ермеку Маржикпаеву.

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«Уважаемый Ермек Боранбаевич! Тренеры и игроки баскетбольного клуба “Синегорье” уже четвертый месяц не получают заработную плату! Нами было отправлено уведомление на имя начальника управления физической культуры и спорта Акмолинской области Букубаева Асета Кайратовича, а также директора ПСК “Синегорье” Рыманова Андрея Николаевича с просьбой рассчитаться с командой в семидневный срок. Дальнейшие действия руководителей нас поразили: нас перестали пускать на тренировки, начали набирать новую команду и пытаются выселить из квартир! Уважаемый Ермек Боранбаевич, мы просим вас срочно вмешаться в данную ситуацию, так как четвертый месяц мы находимся в бедственном положении», — обратились баскетболисты.

Корреспондент редакции связался с руководителем управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асетом Букубаевым. Чиновник заявил, что проблемы с выплатой денег появились из-за того, что «еще не определился участник тендера».

«Есть финансовый год — с января по декабрь. Есть спортивный сезон — с августа по май. В течение финансового года даются деньги на завершение сезона до мая, а потом с сентября до декабря. В этом году выделено 132 миллиона тенге на содержание баскетбольных команд, и они разыгрываются тендерным конкурсом. Почему не бывает денег в январе, феврале? Потому что финансовый год закончился, а сезон спортивный не закончился. Сезон идет, а денег нет (идет тендерный конкурс). Это не только у нас такая проблема. Это по всей республике такие вопросы», — сказал Асет Букубаев.

Тендер объявлен на организацию учебно-тренировочного процесса и участие мужской и женской баскетбольных команд в чемпионатах Казахстана.

«Вся проблема в этом: финансовый год с сезоном не совпадает», — считает руководитель управления.

Баскетбольный клуб «Синегорье» существует четвертый год.

«Понимая, что проблема из года в год происходит, тендерный конкурс объявили на завершение сезона — до мая 2020 года. Нами будет заключен двухгодичный договор на сезон 2020−2021 годов, который будет охватывать с августа до мая 2021 года. Мы поняли, анализировали. Вопросов было много. Это проблема не только нашей области», — добавил он.

Зарплату не могут получить 11 игроков, два тренера и врач.

«К нам поступила информация, что игроки планируют перейти в другой клуб. Договоры у них до апреля. Если люди уходят, а сезон не закончен, то нужно делать дозаявку», — резюмировал Асет Букубаев.

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