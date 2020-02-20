Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» победили «Горизонт» в центральном матче чемпионата Беларуси

Сегодня, играя на площадке своих извечных соперниц, действующие чемпионки страны проиграли стартовую четверть, но затем сумели переломить ход встречи и выиграли со счетом 74:70 (23:29, 21:13, 19:6, 11:22).

В нынешнем сезоне это уже вторая виктория подопечных Андрея Вавлева над их главным конкурентом, а команда Натальи Трофимовой одержала одну победу во встречах с чемпионками.

В другом матче баскетболистки гродненской «Олимпии» на выезде разгромили «Брест» с результатом 97:60 (19:20, 24:7, 26:13, 28:20).