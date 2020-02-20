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20:42 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» победили «Горизонт» в центральном матче чемпионата Беларуси

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» обыграли «Горизонт» в центральном матче очередного тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня, играя на площадке своих извечных соперниц, действующие чемпионки страны проиграли стартовую четверть, но затем сумели переломить ход встречи и выиграли со счетом 74:70 (23:29, 21:13, 19:6, 11:22).

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В нынешнем сезоне это уже вторая виктория подопечных Андрея Вавлева над их главным конкурентом, а команда Натальи Трофимовой одержала одну победу во встречах с чемпионками.

В другом матче баскетболистки гродненской «Олимпии» на выезде разгромили «Брест» с результатом 97:60 (19:20, 24:7, 26:13, 28:20).

После сегодняшних встреч положение в группе А таково: «Цмокi-Мiнск» — 39 очков, «Горизонт» — 37, «Олимпия» — 35, «Виктория» (Гродно) — 28, «Брест» — 28. Все команды провели по 20 матчей.

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