В Японии решили возобновить остановленные из-за коронавируса соревнования
В Японии решили возобновить остановленный
В Японии решили возобновить остановленный
Первые после перерыва встречи прошли в субботу, 14 марта, без зрителей. При этом один из запланированных матчей лиги был отменен после того, как у троих членов одной из команд поднялась температура. Информация о том, смогут ли команды продолжить игру в воскресенье, 15 марта, должна появиться позднее.
Чемпионат Японии по баскетболу был остановлен на месяц. Об отмене матчей стало известно 17 февраля.
В мире зарегистрировано более 149 тысяч случаев заражения. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.