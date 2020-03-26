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26 марта, источник: Спорт РИА Новости

Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Баскетбольная Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с ситуацией с пандемией коронавируса, сообщил РИА Новости президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее розыгрыш Единой лиги ВТБ был приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Команды провели от 18 до 20 игр регулярного сезона. Таллинский «Калев» 20 марта из-за угрозы распространения коронавируса в Эстонии принял решение досрочно завершить сезон и снялся с чемпионата Лиги ВТБ.

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«Полчаса назад было решено, что сезон Лиги ВТБ завершен. Решение аналогично принятому вчера КХЛ. Думаю, именно оно во многом и повлияло на решение Лиги ВТБ», — сказал Родионов.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 марта приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации и заявила, что решение о распределении мест по итогам чемпионата будет принято на одном из ближайших заседаний cовета директоров лиги.

«Не могу все детали раскрывать, как принималось решение. Но на ситуацию сильно повлияло решение КХЛ, очень сильно. Эта лига, эта структура у нас круче футбола, я считаю. Так что другого выхода просто не было», — добавил Родионов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 416 тысяч человек, свыше 18,5 тысячи скончались.

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