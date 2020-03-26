Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее розыгрыш Единой лиги ВТБ был приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Команды провели от 18 до 20 игр регулярного сезона. Таллинский «Калев» 20 марта из-за угрозы распространения коронавируса в Эстонии принял решение досрочно завершить сезон и снялся с чемпионата Лиги ВТБ.

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«Полчаса назад было решено, что сезон Лиги ВТБ завершен. Решение аналогично принятому вчера КХЛ. Думаю, именно оно во многом и повлияло на решение Лиги ВТБ», — сказал Родионов.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 марта приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации и заявила, что решение о распределении мест по итогам чемпионата будет принято на одном из ближайших заседаний cовета директоров лиги.

«Не могу все детали раскрывать, как принималось решение. Но на ситуацию сильно повлияло решение КХЛ, очень сильно. Эта лига, эта структура у нас круче футбола, я считаю. Так что другого выхода просто не было», — добавил Родионов.