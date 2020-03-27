Один баскетболист и три сотрудника «Фенербахче» заразились COVID-19

Сообщается, что анализы на коронавирус сотрудники и игроки «Фенербахче» сдали 21 марта.

«Согласно результатам теста нашего министерства здравоохранения, COVID-19 выявлен у четырех человек, включая одного игрока, одного члена технической команды и двух административных сотрудников», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за исключением одного сотрудника администрации госпитализация никому в турецком клубе не требуется.

Сезон Евролиги, в которой выступает «Фенербахче», на данный момент остановлен до 11 апреля.