УГМК стал чемпионом России по баскетболу среди женских команд

Источник: Спорт РИА Новости

Розыгрыш сезона в премьер-лиге был прерван из-за коронавируса. Как отмечается в сообщении, на заседании были внесены изменения в регламент чемпионата России, касающиеся системы проведения двух женских лиг — места команд будут определены в соответствии с результатами регулярного чемпионата.

«В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение завершить сезон в премьер-лиге, а команды классифицировать по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, чемпионом России-2019/20 среди женщин стал УГМК, второе место заняло курское «Динамо», третье — оренбургская «Надежда», — говорится в сообщении.

УГМК, «Динамо» и «Надежда» получили право выступить в Евролиге в следующем сезоне.