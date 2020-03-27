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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УГМК стал чемпионом России по баскетболу среди женских команд

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК объявлен чемпионом России по баскетболу среди женских команд, такое решение принято на заседании исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ), сообщается на сайте РФБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Розыгрыш сезона в премьер-лиге был прерван из-за коронавируса. Как отмечается в сообщении, на заседании были внесены изменения в регламент чемпионата России, касающиеся системы проведения двух женских лиг — места команд будут определены в соответствии с результатами регулярного чемпионата.

«В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение завершить сезон в премьер-лиге, а команды классифицировать по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, чемпионом России-2019/20 среди женщин стал УГМК, второе место заняло курское «Динамо», третье — оренбургская «Надежда», — говорится в сообщении.

УГМК, «Динамо» и «Надежда» получили право выступить в Евролиге в следующем сезоне.

Во втором дивизионе женской суперлиги участники расположились по результатам игр плей-офф (завершились серии ¼ и ½ финала). При этом финалисты, а также команды, которые выбыли из борьбы на двух первых стадиях, заняли места согласно результатам регулярного чемпионата. В итоге чемпионом суперлиги-2 в сезоне-2019/20 стала «Самара».

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