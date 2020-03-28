Кириленко отказался отвечать на вопрос, стоит ли вручать золотые медали «Химкам»

Источник: Спорт-Экспресс

Сезон в Единой лиге ВТБ был досрочно завершен из-за коронавируса без определения чемпиона. При этом чемпион России утверждается РФБ на основе документов от организаторов Лиги ВТБ.

— Мое личное мнение — давать золотые медали «Химкам» или нет? Не буду отвечать на этот вопрос только потому, что вижу, какой нездоровый интерес это сейчас вызывает в СМИ, — цитируют «Известия» Кириленко. — В ближайшее время мы соберем исполком и огласим свое решение.