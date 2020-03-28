Кириленко отказался отвечать на вопрос, стоит ли вручать золотые медали «Химкам»
Глава РФБ Андрей Кириленко отказался высказывать свое мнение по поводу победителя чемпионата России.
Глава РФБ Андрей Кириленко отказался высказывать свое мнение по поводу победителя чемпионата России.
Сезон в Единой лиге ВТБ был досрочно завершен
— Мое личное мнение — давать золотые медали «Химкам» или нет? Не буду отвечать на этот вопрос только потому, что вижу, какой нездоровый интерес это сейчас вызывает в СМИ, — цитируют «Известия» Кириленко. — В ближайшее время мы соберем исполком и огласим свое решение.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены