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10:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кириленко отказался отвечать на вопрос, стоит ли вручать золотые медали «Химкам»

Глава РФБ Андрей Кириленко отказался высказывать свое мнение по поводу победителя чемпионата России.

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Источник: Спорт-Экспресс

Сезон в Единой лиге ВТБ был досрочно завершен из-за коронавируса без определения чемпиона. При этом чемпион России утверждается РФБ на основе документов от организаторов Лиги ВТБ.

— Мое личное мнение — давать золотые медали «Химкам» или нет? Не буду отвечать на этот вопрос только потому, что вижу, какой нездоровый интерес это сейчас вызывает в СМИ, — цитируют «Известия» Кириленко. — В ближайшее время мы соберем исполком и огласим свое решение.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 590 тысяч человек. Умерших — 26 947, выздоровевших — 132 447. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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