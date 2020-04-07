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15:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кириленко признался, что у него есть гражданство США

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава Российской федерации баскетбола (РФБ), экс-игрок НБА Андрей Кириленко сообщил, что у него есть паспорт гражданина США.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее СМИ сообщали о том, что хоккеист Евгений Малкин получил гражданство США. Вскоре это подтвердил и сам Малкин, который добавил, что у его ребенка, родившегося в Штатах, также два паспорта.

«Я никогда не скрывал, что у меня есть паспорт США. Наблюдал историю с Малкиным — и мне за него очень обидно! Человек столько сил, здоровья и времени отдал своей стране и сборной России, а после этого его за один документ готовы смешать с грязью, перечеркнув все достижения. Этот документ просто дает возможность чувствовать себя комфортно в том месте, где он живет и работает. И он не делает его предателем, шпионом. А тех, кто считает иначе, мне попросту жалко. Иначе, как болванами, я их не назову», — заявил Кириленко в интервью «Большому спорту».

«Я делал паспорт с одной простой целью — с ним удобнее. Удобнее путешествовать, жить в этой стране. Да, мои дети ходят в школу в Америке. Я сам провел в США 15 лет. Есть масса бытовых вопросов, которые проще решать с гражданством, чем с визой. Но если бы мне ставили условие, что, получая паспорт США, я должен отказаться от российского, то я бы никогда на это не решился», — добавил Кириленко.

Кириленко выступал за клубы НБА «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс» с 2001 по 2014 год. В составе сборной России он завоевал золотую и бронзовую медали чемпионатов Европы (2007, 2011 года соответственно) и стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года.

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