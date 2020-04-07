Кириленко признался, что у него есть гражданство США

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее СМИ сообщали о том, что хоккеист Евгений Малкин получил гражданство США. Вскоре это подтвердил и сам Малкин, который добавил, что у его ребенка, родившегося в Штатах, также два паспорта.

«Я никогда не скрывал, что у меня есть паспорт США. Наблюдал историю с Малкиным — и мне за него очень обидно! Человек столько сил, здоровья и времени отдал своей стране и сборной России, а после этого его за один документ готовы смешать с грязью, перечеркнув все достижения. Этот документ просто дает возможность чувствовать себя комфортно в том месте, где он живет и работает. И он не делает его предателем, шпионом. А тех, кто считает иначе, мне попросту жалко. Иначе, как болванами, я их не назову», — заявил Кириленко в интервью «Большому спорту».

«Я делал паспорт с одной простой целью — с ним удобнее. Удобнее путешествовать, жить в этой стране. Да, мои дети ходят в школу в Америке. Я сам провел в США 15 лет. Есть масса бытовых вопросов, которые проще решать с гражданством, чем с визой. Но если бы мне ставили условие, что, получая паспорт США, я должен отказаться от российского, то я бы никогда на это не решился», — добавил Кириленко.