FIBA Europe отменила все запланированные на лето баскетбольные турниры из-за коронавируса
Все принимающие соревнования страны при желании сохранят за собой право провести турнир в 2021 году.
Все принимающие соревнования страны при желании сохранят за собой право провести турнир в 2021 году.
ТАСС, 8 апреля. Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe)
Всего будет отменено 16 европейских первенств среди юношей и девушек до 16, 18 и 20 лет в различных дивизионах. Все принимающие соревнования страны сохранят за собой право провести турниры в 2021 году, в случае отказа осенью 2020 года будет открыт прием заявок на проведение.
Участники мужского и женского чемпионатов мира 2021 года среди игроков не старше 19 лет
Клубные турниры FIBA будут завершены в
12 марта FIBA приостановила проведение всех соревнований под эгидой организации.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов.