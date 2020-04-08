FIBA Europe отменила все запланированные на лето баскетбольные турниры из-за коронавируса

ТАСС, 8 апреля. Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) из-за пандемии коронавируса приняло решение об отмене всех соревнований под эгидой организации, которые были запланированы на лето. Об этом сообщает пресс-служба FIBA Europe.

Всего будет отменено 16 европейских первенств среди юношей и девушек до 16, 18 и 20 лет в различных дивизионах. Все принимающие соревнования страны сохранят за собой право провести турниры в 2021 году, в случае отказа осенью 2020 года будет открыт прием заявок на проведение.

Участники мужского и женского чемпионатов мира 2021 года среди игроков не старше 19 лет из-за отмены квалификационных соревнований будут отобраны согласно международному рейтингу. В каждом из турниров сыграют лучшие 16 команд. Юношеская сборная России располагается на 20-й строчке (12-е место в Европе), девушки занимают шестое место.

Клубные турниры FIBA будут завершены в сентябре-октябре. Мужской Кубок Европы FIBA пройдет в формате «Финала четырех», женские Кубок Европы и Евролига пройдут при участии восьми команд в каждом из турниров. Каждое из соревнований пройдет в одной локации.

12 марта FIBA приостановила проведение всех соревнований под эгидой организации.