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14:47 (мск), источник: ТАСС

FIBA Europe отменила все запланированные на лето баскетбольные турниры из-за коронавируса

Все принимающие соревнования страны при желании сохранят за собой право провести турнир в 2021 году.

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ТАСС, 8 апреля. Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) из-за пандемии коронавируса приняло решение об отмене всех соревнований под эгидой организации, которые были запланированы на лето. Об этом сообщает пресс-служба FIBA Europe.

Всего будет отменено 16 европейских первенств среди юношей и девушек до 16, 18 и 20 лет в различных дивизионах. Все принимающие соревнования страны сохранят за собой право провести турниры в 2021 году, в случае отказа осенью 2020 года будет открыт прием заявок на проведение.

Участники мужского и женского чемпионатов мира 2021 года среди игроков не старше 19 лет из-за отмены квалификационных соревнований будут отобраны согласно международному рейтингу. В каждом из турниров сыграют лучшие 16 команд. Юношеская сборная России располагается на 20-й строчке (12-е место в Европе), девушки занимают шестое место.

Клубные турниры FIBA будут завершены в сентябре-октябре. Мужской Кубок Европы FIBA пройдет в формате «Финала четырех», женские Кубок Европы и Евролига пройдут при участии восьми команд в каждом из турниров. Каждое из соревнований пройдет в одной локации.

12 марта FIBA приостановила проведение всех соревнований под эгидой организации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов.

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