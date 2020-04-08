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15:04 (мск), источник: ТАСС

Макларен в FIBA будет заниматься расследованиями нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Расследование любых нарушений антидопинговых правил является одной из задач канадского юриста Ричарда Макларена в Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

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В начале апреля Макларен получил пост в FIBA, он назначен ответственным сотрудником организации по сохранению целостности баскетбола.

«Роль Макларена — офицер по сохранению целостности баскетбола. Согласно внутреннему регламенту, он должен поддерживать FIBA в расследованиях, касающихся любых нарушений, привлекших внимание, — сказали в FIBA. — Расследовать любые предполагаемые нарушения кодексов или антидопинговых правил FIBA».

Как объяснили в организации, Макларен при необходимости может проводить для FIBA специальную экспертизу, если она потребуется для расследований. «И предоставлять FIBA независимый отчет после ее проведения», — отметили в пресс-службе организации.

В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена вела расследование о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стал вывод о том, что Россия на государственном уровне покрывала использование спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти это отрицают. Также расследование привело к тому, что на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России выступила в усеченном составе, а российские атлеты не смогли принять участие в Паралимпийских играх — 2016 из-за приостановки членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

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