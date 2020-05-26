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15:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив-Кубань» заключил новые контракты на следующий сезон

«Локомотив-Кубань» подписал новые контракты с некоторыми игроками команды на следующий сезон, сообщил президент краснодарского баскетбольного клуба Андрей Ведищев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сезон Единой лиги ВТБ был завершен досрочно из-за коронавируса.

«Это непростое время можно пройти безболезненно, только если все осознают ответственность и готовы идти на компромиссы. Это должно быть встречное двустороннее движение. Я знаю, что наши игроки это понимают. С некоторыми уже перезаключены контракты на следующий сезон. Их имена объявим в ближайшие дни», — приводятся слова Ведищева на сайте клуба.

«Правление клуба ставит одной из ключевых задач в ближайшие сезоны интегрировать воспитанников собственного резерва в основную команду. Вне зависимости от того, появится у нас лимит на легионеров или нет. Да, в топ-клубе на площадку выходит тот, кто готов приносить необходимый результат. Но судя по прогрессу и стремлению, которые молодежь демонстрирует, перспектива у них есть», — добавил он.

В понедельник исполнительный комитет Евролиги принял решение, что нынешний сезон Евролиги, прерванный ранее из-за пандемии коронавируса, завершен досрочно. Также не будет доигран Кубок Европы. «Как болельщик расстроен, а как руководитель клуба прекрасно понимаю причины принятого решения. Было очевидно, что в условиях пандемии возобновление соревнований под большим вопросом, слишком много рисков», — отметил Ведищев.

Он также рассказал, что домашнюю арену «Локомотива-Кубани» ждет модернизация. «Да, наша площадка значительно обновится. Для команд важно играть и тренироваться на качественном покрытии, так вот в межсезонье там будет полностью заменен паркет, будут закуплены новые баскетбольные стойки, обновлены раздевалки команд. Ну, а для болельщиков и поклонников баскетбола хорошей новостью станет возвращение медиакуба на арену, он поможет сделать атмосферу на матчах еще более яркой и запоминающейся», — сказал Ведищев.

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