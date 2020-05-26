«Локомотив-Кубань» заключил новые контракты на следующий сезон

Источник: Спорт РИА Новости

Сезон Единой лиги ВТБ был завершен досрочно из-за коронавируса.

«Это непростое время можно пройти безболезненно, только если все осознают ответственность и готовы идти на компромиссы. Это должно быть встречное двустороннее движение. Я знаю, что наши игроки это понимают. С некоторыми уже перезаключены контракты на следующий сезон. Их имена объявим в ближайшие дни», — приводятся слова Ведищева на сайте клуба.

«Правление клуба ставит одной из ключевых задач в ближайшие сезоны интегрировать воспитанников собственного резерва в основную команду. Вне зависимости от того, появится у нас лимит на легионеров или нет. Да, в топ-клубе на площадку выходит тот, кто готов приносить необходимый результат. Но судя по прогрессу и стремлению, которые молодежь демонстрирует, перспектива у них есть», — добавил он.

В понедельник исполнительный комитет Евролиги принял решение, что нынешний сезон Евролиги, прерванный ранее из-за пандемии коронавируса, завершен досрочно. Также не будет доигран Кубок Европы. «Как болельщик расстроен, а как руководитель клуба прекрасно понимаю причины принятого решения. Было очевидно, что в условиях пандемии возобновление соревнований под большим вопросом, слишком много рисков», — отметил Ведищев.