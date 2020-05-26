«Локомотив-Кубань» заключил новые контракты на следующий сезон
«Локомотив-Кубань» подписал новые контракты с некоторыми игроками команды на следующий сезон, сообщил президент краснодарского баскетбольного клуба Андрей Ведищев.
«Локомотив-Кубань» подписал новые контракты с некоторыми игроками команды на следующий сезон, сообщил президент краснодарского баскетбольного клуба Андрей Ведищев.
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«Это непростое время можно пройти безболезненно, только если все осознают ответственность и готовы идти на компромиссы. Это должно быть встречное двустороннее движение. Я знаю, что наши игроки это понимают. С некоторыми уже перезаключены контракты на следующий сезон. Их имена объявим в ближайшие дни», — приводятся слова Ведищева на сайте клуба.
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Он также рассказал, что домашнюю арену «Локомотива-Кубани» ждет модернизация. «Да, наша площадка значительно обновится. Для команд важно играть и тренироваться на качественном покрытии, так вот в межсезонье там будет полностью заменен паркет, будут закуплены новые баскетбольные стойки, обновлены раздевалки команд. Ну, а для болельщиков и поклонников баскетбола хорошей новостью станет возвращение медиакуба на арену, он поможет сделать атмосферу на матчах еще более яркой и запоминающейся», — сказал Ведищев.