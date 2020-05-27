Куфос покидает московский ЦСКА

Источник: Спорт РИА Новости

«Наш клуб воспользовался опцией контракта, чтобы расстаться с центровым Куфосом», — говорится в сообщении.

«К сожалению, полученная на предсезонке травма не позволила Косте сразу поймать игровой ритм и занять свое место в ротации. Огромный запас природного оптимизма, умение работать в команде, потрясающее трудолюбие в итоге позволили ему показать высокий уровень игры во многих матчах сезона. Искренне желаю Косте успехов в дальнейшей карьере», — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин, слова которого приводит сайт клуба.

Куфос подписал с ЦСКА двухлетнее соглашение в июле 2019 года. В сезоне-2019/20 31-летний грек сыграл 17 матчей в Евролиге, в среднем за игру набирал 3,7 очка и делал 2,8 подбора. В Единой лиге ВТБ его средняя статистика — 8,4 очка, 5,2 подбора и 0,7 передачи в 10 матчах.