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27 мая, источник: Спорт РИА Новости

Исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России среди мужчин

Исполкомом Российской федерации баскетбола (РФБ) принято решение не определять чемпиона России в сезоне-2019/20, так как нет критериев, по которым это было бы возможно сделать, заявил РИА Новости глава РФБ Андрей Кириленко.

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Источник: РИА "Новости"

«Вся ситуация с пандемией, с досрочным окончанием чемпионатов, с неравным количеством игр очень неопределенная была. Мы не могли принять решение, не обсудив предварительно этот вопрос со всеми. Единая лига ВТБ дала нам свою классификацию без определения чемпиона, после чего мы обратились в министерство спорта, получили четкий ответ. Сегодня исполкомом РФБ утверждена классификация, в которой чемпион не определен, так как нет критерия, по которому мы можем определить этого чемпиона. Отмечу, что у мужчин чемпион не определен ни в одном из дивизионов чемпионата России», — сказал Кириленко.

Розыгрыш чемпионата Единой лиги ВТБ был прерван в середине марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На момент приостановки турнира команды провели от 18 до 20 игр регулярного сезона, лидировали подмосковные «Химки» с 18 победами в 19 матчах. Позднее Лига ВТБ приняла решение завершить сезон-2019/20 досрочно и не определять победителя.

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