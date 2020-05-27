Исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России среди мужчин

«Вся ситуация с пандемией, с досрочным окончанием чемпионатов, с неравным количеством игр очень неопределенная была. Мы не могли принять решение, не обсудив предварительно этот вопрос со всеми. Единая лига ВТБ дала нам свою классификацию без определения чемпиона, после чего мы обратились в министерство спорта, получили четкий ответ. Сегодня исполкомом РФБ утверждена классификация, в которой чемпион не определен, так как нет критерия, по которому мы можем определить этого чемпиона. Отмечу, что у мужчин чемпион не определен ни в одном из дивизионов чемпионата России», — сказал Кириленко.