Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.06
Вердер
Айнтрахт Ф
03
Футбол. Зарубежный
1.06
Минск
Слуцк
10
Футбол. Зарубежный
1.06
Кельн
РБ Лейпциг
24
Футбол. Зарубежный
5.06
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
5.06
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
3 июня, источник: Спорт РИА Новости

Виталий Фридзон покидает «Локомотив-Кубань»

Защитник сборной России по баскетболу Виталий Фридзон покидает «Локомотив-Кубань», сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Фридзон, который был капитаном краснодарской команды, оставил «Локомотив» в связи с истечением двухлетнего контракта.

Фридзон провел 24 матча за «Локомотив-Кубань» в рамках Кубка Европы, набирая в среднем 7,2 очка за игру, а также 41 матч в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая по 8,2 очка.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Красотка из UFC вновь порадовала болельщиков горячим фото
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 3 июня
«РПЛ — наша общая победа»: как власти возвращают спорт
«Спартак» ищет нового опорника, Ташаев и Тимофеев покинут клуб
Россиянин выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам
Королева крика. За что Шарапова удостоилась «почётного титула»
Экс-капитана сборной России назвали главным пьяницей футбола
«Айнтрахт» разгромил «Вердер» в матче чемпионата Германии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь