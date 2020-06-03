Виталий Фридзон покидает «Локомотив-Кубань»

Фридзон, который был капитаном краснодарской команды, оставил «Локомотив» в связи с истечением двухлетнего контракта.

Фридзон провел 24 матча за «Локомотив-Кубань» в рамках Кубка Европы, набирая в среднем 7,2 очка за игру, а также 41 матч в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая по 8,2 очка.