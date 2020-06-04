Китайская баскетбольная ассоциация возобновит соревнования с 20 июня

«Соревнования CBA будут возобновлены 20 июня», — сказано в сообщении. Как отмечается в заявлении, принимающие участие в турнире 20 команд будут разделены на две группы. Матчи пройдут в двух городах — Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) и Дунгуане (южная провинция Гуандун).

В заявлении подчеркивается, что во время соревнования все участники и обслуживающий персонал будут четко соблюдать меры профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В конце января из-за вспышки коронавируса Китайская баскетбольная ассоциация приняла решение временно приостановить проведение соревнований.