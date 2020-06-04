Китайская баскетбольная ассоциация возобновит соревнования с 20 июня
ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. Проведение матчей Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) возобновится с 20 июня. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении ассоциации.
ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. Проведение матчей Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) возобновится с 20 июня. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении ассоциации.
«Соревнования CBA будут возобновлены 20 июня», — сказано в сообщении. Как отмечается в заявлении, принимающие участие в турнире 20 команд будут разделены на две группы. Матчи пройдут в двух городах — Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) и Дунгуане (южная провинция Гуандун).
В заявлении подчеркивается, что во время соревнования все участники и обслуживающий персонал будут четко соблюдать меры профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
В конце января
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в городе Ухане в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.