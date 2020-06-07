Экс-баскетболист сборной России Носов осужден за нанесение побоев пожилой охраннице

Источник: Sport24

Как сообщает «Урал-пресс-информ», инцидент произошел 6 марта 2020 года в садоводческом некоммерческом товариществе «Заречный» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области.

Сама потерпевшая, Лидия Сидякина, рассказала, что приехавший на такси Носов находился в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, экс-спортсмен вышел из автомобиля, ударил ее в лицо, после чего заехал на территорию СНТ.

Мировой суд Сосновского района признал Носова виновным по статье «Побои» и приговорил его к штрафу в размере 5 тысяч рублей.