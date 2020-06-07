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00:43 (мск), источник: Sport24

Экс-баскетболист сборной России Носов осужден за нанесение побоев пожилой охраннице

Бывший центровой сборной России по баскетболу Виталий Носов осужден за удар в лицо пожилой женщины-охранника.

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Источник: Sport24

Как сообщает «Урал-пресс-информ», инцидент произошел 6 марта 2020 года в садоводческом некоммерческом товариществе «Заречный» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области.

Сама потерпевшая, Лидия Сидякина, рассказала, что приехавший на такси Носов находился в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, экс-спортсмен вышел из автомобиля, ударил ее в лицо, после чего заехал на территорию СНТ.

Мировой суд Сосновского района признал Носова виновным по статье «Побои» и приговорил его к штрафу в размере 5 тысяч рублей.

Носов — двукратный серебряный призер чемпионатов мира. В настоящее он занимает должность директора челябинского женского волейбольного клуба «Динамо-Метар».

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