Экс-баскетболист сборной России Носов осужден за нанесение побоев пожилой охраннице
Бывший центровой сборной России по баскетболу Виталий Носов осужден за удар в лицо пожилой
Бывший центровой сборной России по баскетболу Виталий Носов осужден за удар в лицо пожилой
Как сообщает «Урал-пресс-информ», инцидент произошел 6 марта 2020 года в садоводческом некоммерческом товариществе «Заречный» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области.
Сама потерпевшая, Лидия Сидякина, рассказала, что приехавший на такси Носов находился в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам,
Мировой суд Сосновского района признал Носова виновным по статье «Побои» и приговорил его к штрафу в размере 5 тысяч рублей.
Носов — двукратный серебряный призер чемпионатов мира. В настоящее он занимает должность директора челябинского женского волейбольного клуба «Динамо-Метар».