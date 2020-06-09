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14:41 (мск), источник: БЕЛТА

Центровой баскетбольной сборной Латвии Клавс Чаверс перешел в «Цмокi-Мiнск»

9 июня, /Корр. БЕЛТА/. Центровой баскетбольной сборной Латвии Клавс Чаверс перешел из «Вентспилса» в «Цмокi-Мiнск», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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За время своей игровой карьеры 24-летний латвийский баскетболист также играл в рижском ВЭФе, испанском клубе «Гран-Канария» и турецком «Генчлике».

Недавно контракты с минскими «Цмокамi» продлили Владимир Веремеенко, Алексей Тростенецкий, Евгений Белянков и Андрей Стабровский. А вот Виталий Лютыч решил покинуть состав «драконов», перейдя в клуб российской суперлиги «Самару».

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