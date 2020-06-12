Составлен рейтинг лучших баскетболистов России. Баранова — первая, Кириленко — шестой

Лучшей стала олимпийская чемпионка Елена Баранова. Андрей Кириленко занял в рейтинге шестое место, Тимофей Мозгов — восьмой, Евгений Пашутин — десятый.



Кроме привычных для составления рейтинга турниров — Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, для баскетболистов учитывались результаты выступлений в Национальной ассоциация студенческого спорта (NCAA) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Женской национальная баскетбольная ассоциации (WNBA).



Лучшие россияне в баскетболе по версии «Весь спорт»:



1. Елена Баранова

2. Валерий Тихоненко

3. Светлана Абросимова

4. Мария Степанова

5. Илона Корстин

6. Андрей Кириленко

7. Ирина Осипова

8. Тимофей Мозгов

9. Александр Каун

10. Евгений Пашутин.