Составлен рейтинг лучших баскетболистов России. Баранова — первая, Кириленко — шестой
Агентство «Весь спорт» с рамках проекта «10 за 27» составило рейтинг лучших баскетболистов России за 27 лет с момента распада СССР.
Агентство «Весь спорт» с рамках проекта «10 за 27» составило рейтинг лучших баскетболистов России за 27 лет с момента распада СССР.
Лучшей стала олимпийская чемпионка Елена Баранова. Андрей Кириленко занял в рейтинге шестое место, Тимофей Мозгов — восьмой, Евгений Пашутин — десятый.
Кроме привычных для составления рейтинга турниров — Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, для баскетболистов учитывались результаты выступлений в Национальной ассоциация студенческого спорта (NCAA) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Женской национальная баскетбольная ассоциации (WNBA).
Лучшие россияне в баскетболе по версии «Весь спорт»:
1. Елена Баранова
2. Валерий Тихоненко
3. Светлана Абросимова
4. Мария Степанова
5. Илона Корстин
6. Андрей Кириленко
7. Ирина Осипова
8. Тимофей Мозгов
9. Александр Каун
10. Евгений Пашутин.