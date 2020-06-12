«Барселона» и «Милан» конкурируют за подписание Алексея Шведа
Итальянский «Милан» и испанская «Барселона» вступили в борьбу за приобретение лидера «Химок» Алексея Шведа, утверждает News.ru.
Итальянский «Милан» и испанская «Барселона» вступили в борьбу за приобретение лидера «Химок» Алексея Шведа, утверждает News.ru.
Кроме того высокие финансовые условия игроку предлагают клубы в Китае.
Контракт игрока с подмосковным клубом должен закончиться этим летом, после чего он может стать свободным агентом. Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляет
На момент приостановки сезона в Евролиге