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15:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» и «Милан» конкурируют за подписание Алексея Шведа

Итальянский «Милан» и испанская «Барселона» вступили в борьбу за приобретение лидера «Химок» Алексея Шведа, утверждает News.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Кроме того высокие финансовые условия игроку предлагают клубы в Китае.

Контракт игрока с подмосковным клубом должен закончиться этим летом, после чего он может стать свободным агентом. Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляет санкт-петербургский «Зенит», а агент Алексея Обрад Фимич не исключал возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию.

На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.

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