Хиллиард продолжит выступать за ЦСКА

«Это настоящее везение и благословение продолжить выступать за ЦСКА. Мне нравится наша команда, у меня отличное взаимопонимание с тренерским штабом, мы все прекрасно представляем, какой отличный шанс нам всем выпал! Спасибо всем фанатам, болельщикам! Буду использовать любой шанс, чтобы прогрессировать как игрок и приносить еще больше титулов армейскому клубу», — сказал 27-летний американец.