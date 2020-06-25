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10:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хиллиард продолжит выступать за ЦСКА

Американский защитник Дэрран Хиллиард подписал новый контракт с ЦСКА до лета 2021 года, сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

иллиард в минувшем сезоне стал вторым снайпером ЦСКА после Майка Джеймса, набирая в среднем за игру 11,1 очка.

«Тренерский штаб вместе с клубным руководством высоко ценит старания Дэррана, видит пространство для развития, желание вырасти в игрока топ-уровня. Потому счастливы продолжить наше сотрудничество», — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Хиллиард в новом сезоне будет выступать за ЦСКА под шестым номером вместо 32-го.

«Это настоящее везение и благословение продолжить выступать за ЦСКА. Мне нравится наша команда, у меня отличное взаимопонимание с тренерским штабом, мы все прекрасно представляем, какой отличный шанс нам всем выпал! Спасибо всем фанатам, болельщикам! Буду использовать любой шанс, чтобы прогрессировать как игрок и приносить еще больше титулов армейскому клубу», — сказал 27-летний американец.

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