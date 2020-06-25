Хиллиард продолжит выступать за ЦСКА
Американский защитник Дэрран Хиллиард подписал новый контракт с ЦСКА до лета 2021 года, сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.
Американский защитник Дэрран Хиллиард подписал новый контракт с ЦСКА до лета 2021 года, сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.
иллиард в минувшем сезоне стал вторым снайпером ЦСКА после Майка Джеймса, набирая в среднем за игру 11,1 очка.
«Тренерский штаб вместе с клубным руководством высоко ценит старания Дэррана, видит пространство для развития, желание вырасти в игрока
Хиллиард в новом сезоне будет выступать за ЦСКА под шестым номером вместо 32-го.
«Это настоящее везение и благословение продолжить выступать за ЦСКА. Мне нравится наша команда, у меня отличное взаимопонимание с тренерским штабом, мы все прекрасно представляем, какой отличный шанс нам всем выпал! Спасибо всем фанатам, болельщикам! Буду использовать любой шанс, чтобы прогрессировать как игрок и приносить еще больше титулов армейскому клубу», — сказал 27-летний американец.