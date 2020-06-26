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26 июня, источник: БЕЛТА

На стадионе «Динамо» появилась площадка для баскетбола 3×3

Попасть на площадку можно со стороны улицы Кирова, главные требования к любителям баскетбола, которые придут проверить свои силы, — бережное отношение к оборудованию и наличие спортивной обуви.

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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минском стадионе «Динамо» появилась площадка для баскетбола 3×3, где смогут играть все желающие, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетбольная площадка, на которой год назад кипели баталии II Европейских игр, теперь находится в парковой зоне главной спортивной арены страны. Попасть на площадку можно со стороны улицы Кирова, главные требования к любителям баскетбола, которые придут проверить свои силы, — бережное отношение к оборудованию и наличие спортивной обуви. Площадка имеет самое современное и безопасное покрытие, сертифицирована Международной федерацией баскетбола. Установку провели при поддержке Министерства спорта и туризма, Белорусской федерации баскетбола, РЦОП по игровым видам спорта и стадиона «Динамо».

Фото официального сайта стадиона «Динамо»

Всего на II Европейские игры в Минске было закуплено четыре баскетбольные площадки, которые затем очень пригодились спортсменам. Еще одна сейчас размещена в РЦОП «Раубичи», где тренируются сборные Беларуси по баскетболу 3×3, на двух оставшихся в этом летнем сезоне будут проходить матчи пяти этапов национальной лиги Palova. После летнего сезона площадки перенесут в спортивные залы и на них будет готовится женская сборная Беларуси, которой в мае 2021 года предстоит принять участие в олимпийском квалификационном турнире. -0-

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